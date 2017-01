Komt er geen vleugelspeler, dan is dit plan B bij Ajax

Ajax is momenteel hard op zoek naar een of twee nieuwe buitenspelers. Daarbij heeft de Amsterdamse Eredivisie-topclub wel al gecommuniceerd dat een eventuele nieuwe vleugelspits wel gelijk zijn waarde moet hebben voor het eerste elftal. Koopt directeur spelerszaken Marc Overmars niets, dan is er ook een zogenaamd plan B.



Trainer Peter Bosz geeft in gesprek met Het Parool aan dat Justin Kluivert dan een kans zal krijgen. Over de transferperikelen zegt de oefenmeester: "We gaan niet over één nacht ijs. We willen kwaliteit en niet een speler over wie we na zes maanden zeggen: jammer, hij brengt toch niet wat we hadden gehoopt. Dan ga ik liever met de zeventienjarige Justin Kluivert aan de slag. Probleem in de winterse transferperiode is dat spelers die goed zijn, en voldoen bij hun club, niet zo makkelijk wegkomen."



Bosz gaat verder: "We zoeken naar de juiste aankoop. En met 'we' bedoel ik directeur spelersbeleid Marc Overmars en de scouting. Ik heb zelf te weinig zicht op wat er rondloopt aan spelers bij andere clubs, en dus moet ik dat uit handen geven. Op transfergebied begrijp ik tot nu toe precies wat de club gedaan heeft en welke beslissingen zijn genomen. Ik heb ook geen laatste stem, of een veto, als het op transfers aankomt. Ik ben de trainer."