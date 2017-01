'Of Ajax nog steeds mijn doel is? Het zal wel moeten'

Zakaria El Azzouzi kwam in het afgelopen seizoen uit voor FC Twente en deze voetbaljaargang speelt hij in Rotterdam voor Sparta, maar we hebben hier natuurlijk nog altijd te maken met een contractspeler van de Eredivisie-topclub Ajax. En de desbetreffende aanvaller wil nog altijd slagen in de Amsterdam ArenA.



Als El Azzouzi door De Telegraaf gevraagd wordt of hij zichzelf nog tot een belangrijke speler uit ziet groeien in Amsterdam, antwoordt hij: "Het zal wel moeten, dat ik terug wil naar Ajax. Ik heb nog een contract voor 3,5 jaar. Ik ben bij Sparta om mezelf verder te ontwikkelen. Ik heb nog een half seizoen en daarna zullen we zien waar ik sta. Dat is moeilijk te zeggen. In het voetbal kan het heel snel gaan, maar ook heel snel fout gaan. Natuurlijk hoop ik dat het heel goed gaat en dan kunnen we na een half seizoen zien waar ik echt aan toe ben."



Over zijn eerste half jaar bij Sparta zegt de spits: "Ik denk dat ik meer doelpunten had kunnen maken. Het zat niet altijd mee. Maar ik weet zeker dat ik het in de tweede seizoenshelft beter ga doen. Ik denk wel dat ik hier op mijn plek ben. Mijn medespelers hebben goed oog voor me. Daar mag ik niet over klagen."