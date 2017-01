OFFICIEEL: Immers heeft nieuwe werkgever te pakken

Middenvelder Lex Immers heeft een avontuur achter de rug bij het Engelse Cardiff City, maar daar stelde men zijn aanwezigheid op een gegeven moment niet meer op prijs. Nu weten we ook waar de toekomst van de Hagenaar ligt, want de mannetjesputter heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Club Brugge.



De Telegraaf schrijft over de deal: "Lex Immers speelt na de winterstop voor de kampioen van België. De leiding van Club Brugge was gisteravond laat ver in de onderhandelingen met de ex-Feyenoorder om hem binnen te halen, nadat de Hagenaar eerder op de dag in Londen nog om de tafel zat met het Schotse Celtic. Immers komt transfervrij binnen en tekent in Brugge een contract tot medio 2018. De wens om met zijn gezin terug te keren naar vertrouwde omgeving werd door Cardiff City de voorbije dagen al beloond. De gewilde Immers kreeg de vrijheid om te vertrekken. Het voordeel van Brugge is dat hij op twee uur rijden van zijn geboortestad Den Haag en zijn familie zit."