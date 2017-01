'AZ denkt aan afscheid van Van den Brom'

Coach John van den Brom heeft het nu al een tijdje voor het zeggen in het AFAS Stadion bij AZ, maar daar komt binnenkort mogelijk een einde aan. Het contract van de oefenmeester van de Alkmaarders loopt namelijk af en de clubleiding in de kaasstad weet niet of Van den Brom AZ nog wel beter kan maken.



Het Algemeen Dagblad schrijft het volgende: "De leiding van AZ lijkt nog niet te weten of het door wil gaan met trainer John van den Brom. Het contract van de oefenmeester loopt na dit seizoen af en de club heeft nog tot 1 maart om te beslissen of ze willen verlengen."



Het medium gaat verder: "Het wintertrainingskamp wordt normaliter gebruikt voor contractbesprekingen maar tot nu toe is slechts over de eerste seizoenshelft gesproken. Van den Brom kan in Alkmaar prima cijfers overleggen. Hij plaatste zich twee keer voor Europees voetbal. De clubleiding van AZ heeft echter grotere ambities." Bij AZ wil men de traditionele top drie bestormen en de Alkmaarders weten niet meer zeker of Van den Brom hier de juiste man voor is.