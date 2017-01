Krul laat zich uit over toekomst bij Ajax

Jasper Cillessen vertrok in de afgelopen transferzomer van Ajax naar FC Barcelona en de Amsterdammers besloten toen om Tim Krul een jaartje te huren van Newcastle United. De Nederlander heeft echter lang moeten revalideren van een gemene blessure en heeft nu André Onana voor zich: in gesprek met De Telegraaf laat hij zich uit over de tweede seizoenshelft.



Krul zegt allereerst eerlijk over Onana: "Voor mij was het beter geweest als hij wel was geselecteerd, want dan had ik een paar weken kunnen laten zien wat ik waard ben." Het kan zo zijn dat hij helemaal niet in actie komt voor Ajax. "Ajax had Jasper Cillessen aan FC Barcelona verkocht, wist niet of Andre er direct zou staan én moest dus wel een vervanger van Jasper halen. Natuurlijk wilde ik zo snel mogelijk belangrijk zijn. Het is nu heel dubbel. Als Andre een paar ketsers maakt, komt mijn kans. Maar dat wil ik niet op dié manier, omdat ik een gewaardeerd onderdeel van de groep ben, Ajax me fantastisch heeft opgevangen en ik dus intens hoop dat we kampioen worden. Dan kun je geen grote keepersfouten gebruiken."



Als laatste benadrukt Krul: "Het seizoen is lang. En het is pas het eerste jaar van Andre. Uit eigen ervaring bij Newcastle United weet ik dat je dan als keeper kleine blessures kunt oplopen of een vormdip kunt krijgen. Als dat gebeurt, moet ik zorgen dat ik er geen honderd, maar tweehonderd procent sta."