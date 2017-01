'AS Monaco betaalt miljoenen voor Ajax-talent'

RSC Anderlecht zag in 2015 één van zijn grootste talenten de club verlaten. Ajax haalde de jonge Franco Antonucci weg. Paars-Wit ontving toen nog 500.000 euro voor het talent.



De speler verlaat Ajax alweer. Het Laatste Nieuws meldt dat AS Monaco de speler heeft aangetrokken. De Franse club betaalt tussen de 2,5 en drie miljoen euro voor de speler. Anderlecht krijgt daardoor ook nog wat geld omwille van een opleidingsvergoeding.



Het bovenstaande medium schrijft: "Het vertrek van Antonucci is een verrassing. Het Nederlandse voetbal was hem op het tengere lijf geschreven: hij schitterde dit seizoen met de regelmaat van de klok bij Ajax O19 - bekijk de filmpjes - en had nog een doorlopend contract tot 2018. Sportief gezien ging het de talentvolle Belg voor de wind. Het bleek een financiële kwestie - de lokroep van het snelle geld. AS Monaco drukte de voorbije weken heel stevig door en deed de aanvallende middenvelder een niet te weigeren contractvoorstel van vier jaar."



Monaco aast al enkele jaren op Belgische talenten. Het haalde onder meer Adrien Bongiovanni weg bij Standard en in het verleden plukte het David Henen en Yannick Carrasco weg bij Anderlecht en KRC Genk.





In België gaat het nieuws rond dat Antonucci alweer weg gaat bij Ajax. Hij zou op weg zijn naar AS Monaco. #ajax — Ajax News Zone (@AjaxNewsZone) January 7, 2017