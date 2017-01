OFFICIEEL: Voormalig enfant terrible Feyenoord verhuist opnieuw

Colin Kazim-Richards mag een nieuwe club toevoegen aan zijn erelijst. De Turkse spits is officieel getransfereerd van Coritiba naar Corinthians, zo is vrijdagavond duidelijk geworden.



Kazim-Richards speelde sinds de zomer voor Coritiba en maakte daar indruk op Corinthians. Laatstgenoemde club zag geen obstakel in de transfersom, naar verluidt enkele tonnen, en dus heeft de bonkige aanvaller een nieuwe werkgever te pakken.



Op de erelijst staan al een hoop clubs, waaronder Feyenoord (zomer 2014 tot januari 2016). Ook kwam de Turk uit voor onder meer Fenerbahçe, Galatasaray, Toulouse, Olympiakos Piraeus en Celtic.





👉🏾 📹O gringo é da favela! 👊🏾💥 @colinkazim é o mais novo reforço do Timão! #BemVindoKazim 🇧🇷🇹🇷 pic.twitter.com/py0auu84Aq — Corinthians (@Corinthians) 6 januari 2017