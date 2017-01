'Manchester United laat Nederlander tussen wal en schip hangen'

In tegenstelling tot Morgan Schneiderlin en landgenoot Memphis Depay is een vertrek van Timothy Fosu-Mensah geen optie voor Manchester United. Op Old Trafford willen ze de verdediger (19) aan boord houden.



Fosu-Mensah brak vorig seizoen door bij Manchester United, maar is onder José Mourinho pas twee keer ingezet. Een uitleenperiode bij een club uit de Premier League of het Championship behoren tot de opties in januari. Volgens de Manchester Evening News wil United daar echter niets van weten.



Mourinho wil zijn selectie op een aantal overbodige spelers na intact houden gelet op de vele wedstrijden die nog volgen dit seizoen. Fosu-Mensah is daarbij een interessante naam, ondanks zijn gebrek aan speeltijd. Immers: de oud-Ajacied kan centraal achter, op de backpositie alsmede het middenveld uit de voeten.



Voor Fosu-Mensah is het evenwel een frustrerend seizoen. Immers: Mourinho doet zelden een beroep op hem, maar ook bij de beloftenploeg mag hij zelden opdraven om beschikbaar te zijn voor de hoofdmacht.