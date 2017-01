'Goed nieuws bij ADO: Chinese miljoenen zijn op weg'

Er is goed nieuws op komst voor de aanhangers van ADO Den Haag. Grootaandeelhouder Hui Wang van United Vansen gaat de beloofde tweeënhalf miljoen euro overmaken aan de eredivisionist, zo meldt Voetbal International.



Wang is op 19 december enigszins op een zijspoor geplaatst in Den Haag. Door de rechtbank is de Chinees verplicht om het toegezegde miljoenenbedrag over te maken. Na gesprekken met Job van der Have en Ben Knüppe, respectievelijk aandelenbeheerder en voorzitter van de raad van commissarissen, heeft de Aziaat beloofd om aan die verplichting te voldoen.



De betrokken partijen hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd, waarbij over en weer eisen zijn gesteld. Wang heeft besloten om akkoord te gaan na een aantal beloftes vanuit Nederland. Zo wil hij zeggenschap houden over de uitgaven van ADO, maar op dit moment is dat lastig door zijn beperktere rol.



Er is nog één en ander onduidelijk. Zo is het niet bekend wanneer Wang aan de verplichting zal voldoen en bovenal meldt VI dat het geld op een door een onafhankelijke notaris beheerde bankrekening komt. Dit laatste zou op verzoek van de clubleiding zijn.