Cocu wil klimmen en overweegt 'soort alles-of-niets variant'

PSV vloog voor de winterstop uit de KNVB Beker en de Champions League, waardoor alleen het kampioenschap nog over is als hoofdprijs. Het gat met Feyenoord is evenwel relatief groot en dus moet de formatie onder leiding van Phillip Cocu aan de bak.



De concurrentie zal punten moeten morsen, waar PSV zich weinig kan permitteren. Of dat haalbaar is? "De groep moet grotendeels fit blijven en spelers moeten weer hun topvorm bereiken", vertelt Cocu aan Omroep Brabant. "Het team moet stabieler presteren en wat effectiever opereren dan in de eerste seizoenshelft."



PSV is al vaker uit geslagen positie teruggekomen en dat is nu opnieuw het doel. "Ondanks een tegenvallend half jaar staan we derde en hangen we er nog aan en dat geeft een stimulans. Er zijn scenario's denkbaar dat Feyenoord ook nog punten gaat verspelen. Psychologisch kan er in de titelstrijd nog van alles gaan meespelen."



Cocu vervolgt: "De eerste wedstrijden zullen we op onze vertrouwde manier gaan spelen. Het zou kunnen dat we in de slotfase van de competitie nog een soort alles-of-niets variant uit de kast halen."