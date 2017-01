Witsel lacht om critici: "Het is niet aan iedereen gegeven"

Axel Witsel leek uiterlijk in de zomer naar de Italiaanse topclub Juventus te verhuizen, maar de middenvelder van Zenit Sint-Petersburg heeft anders besloten. Een aanbieding van het Chinese Tianjin Quanjin heeft hem overtuigd en dat levert een stortvloed aan kritiek op.



Volgens criticasters kiest de Belg louter voor de poen. "Toen ik naar Zenit Sint-Petersburg vertrok zeiden mensen hetzelfde. Iedereen mag zeggen of schrijven wat hij wil. Het is niet aan iedereen gegeven de beslissing te nemen om naar China te verhuizen", zo laat Witsel optekenen in De Tijd.



In gesprek met het Belgische medium benadrukt de 27-jarige international dat er wel degelijk meer factoren een rol spelen. "Het is een verrijkende levenservaring, ook op menselijk vlak. Ik vind het leuk dat ik later tegen mijn kinderen kan zeggen dat we in China gewoond hebben."



Witsel gaat een deel van het miljoenensalaris in het luchtvaartbedrijf Lindsky Aviation steken, nadat hij al eerder driekwart miljoen investeerde. "Op een dag wil ik CEO worden. Dat is mijn ambitie. Ik heb nog tijd genoeg om veel bij te leren."