Ervaren Schöne: "Iedereen moet maar eventjes wachten"

Lasse Schöne durft nog niet te voorspellen of hij bij Ajax blijft. De Deense routinier hebben de gesprekken geopend, maar het is twijfelachtig of beide partijen al snel de knoop doorhakken.



"Ik heb nog een halfjaar, we hebben tijd genoeg", zo laat Schöne weten bij Ajax TV. De middenvelder zegt vaak vragen te ontvangen over dit thema. "Ik zeg nooit nooit, ik heb een goed gevoel bij de club. We zullen zien wat er gebeurt. Iedereen moet maar eventjes wachten."



Schöne heeft inmiddels ruim honderdvijftig duels gespeeld voor Ajax en dat terwijl hij transfervrij werd opgepikt bij NEC. "Dan denken velen dat je een breedteaankoop bent. Dat snap je ook wel, maar ik ben altijd vastberaden geweest, ik wilde spelen. Dat is wel aardig gelukt over de jaren heen."