Van Geel hakt knoop door, maar discussie blijft bij Feyenoord

Feyenoord zal voorlopig niet met de beloftenploeg instromen in de nieuwe voetbalpiramide. Technisch directeur Martin van Geel heeft in overleg met de betrokkenen besloten om de opzet te handhaven.



"We hebben er met iedereen intern over gesproken" laat Van Geel weten aan RTV Rijnmond. "Of dit ideaal is? Ik werk al 22 jaar als technisch directeur en al 22 jaar weten we niet om de ideale situatie te creëren. Is de Jupiler League ideaal? Waarin je elke week moet spelen en waar spelers die dicht tegen het eerste aan zitten soms helemaal niet voetballen in een weekend?"



"Is instromen in de hoofdklasse of Tweede Divisie ideaal? Die spelen op dezelfde momenten als het eerste elftal", weet Van Geel. "Nu kunnen wij op maandagavond iedereen laten spelen die op zondag niet aan de beurt is geweest. Misschien op een ander niveau of in een andere situatie. Is misschien ook niet helemaal ideaal, maar ik denk dat deze discussie nog wel even doorgaat."