Vitesse in vriendschappelijk duel niet langs Cambuur

SC Cambuur weet zich dit seizoen goed staande te houden in ontmoetingen met Eredivisie-clubs. De formatie uit Leeuwarden gooide Ajax uit het bekertoernooi en wist Vitesse in een oefenduel op 0-0 te houden.



De nummer acht van de Eredivisie beleefde een lastige vrijdagavond met Cambuur als oefenpartner. Het team van Sipke Hulshoff en Arne Slot kreeg zelfs de beste kansen op de winst. Invaller Tyrone Conraad stuitte op Vitesse-doelman Eloy Room, waar Marvin Peersman te veel tijd nodig had.



Ook Vitesse creëerde een aantal mogelijkheden. Zo claimde Milot Rashica een strafschop na een overtreding op hem, maar de scheidsrechter besloot de bal buiten de zestien te leggen. Lewis Baker wist zijn kwaliteit ditmaal eens niet te demonstreren en dus bleef het bij 0-0.



Vitesse hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Ook Cambuur opent de tweede seizoenshelft met een aantrekkelijk affiche, want zij ontmoeten lijstaanvoerder VVV-Venlo twee dagen eerder in de Jupiler League.