Willem II'er hoopt op buitenland: "Maar voor een jaar getekend"

Willem II gaat voorlopig niet in gesprek met Guus Joppen en Pele van Anholt. Beide spelers hebben een aflopend contract en zien op dit moment geen aanleiding om een langer verblijf ter sprake te brengen.



Van Anholt wilde na het voorbije seizoen bij sc Heerenveen een buitenlands avontuur aangaan, maar vond geen geschikte club en tekende bij Willem II. De droom blijft evenwel. "Om die reden heb ik maar voor een jaar getekend", vertelt de Fries aan het Brabants Dagblad. "Ik verwacht dat er pas laat in het seizoen duidelijkheid zal bestaan over waar ik volgend seizoen zal spelen."



Joppen is op zijn beurt eindelijk weer echt fit en op dat terrein ligt ook zijn aandacht. Een contractverlenging is voor de rechtsback dan ook geen item. "Ik wil knallen en proberen om nog zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Waar dat toe leidt, dat zie ik later wel."