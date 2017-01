Chery op weg naar China: "Hij wil zoveel mogelijk geld verdienen"

Ook Tjaronn Chery is binnenkort waarschijnlijk op de Chinese voetbalvelden te bewonderen. Dat heeft de manager van Queens Park Rangers, Ian Holloway, vrijdag aan de BBC laten weten.



"Hij is nu 28. Als je 28 bent, heb je een groot contract nodig", vertelt de 53-jarige oefenmeester over de oud-speler van onder meer SC Cambuur en FC Groningen. "Soms ben je beter af met spelers die echt graag hier willen zijn."



"We hebben met hem gesproken over een langer contract. Maar hij had al gehoord van de interesse uit China en wil zoveel mogelijk geld verdienen voor zijn familie, zolang hij dat kan", aldus Holloway.