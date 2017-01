Van Geel laat zich uit over eventuele aanwinsten voor Feyenoord

Feyenoord gaat de tweede seizoenshelft in als koploper van de Eredivisie. Technisch directeur Martin van Geel lijkt daarom ook weinig reden te zien om deze winter nieuwe spelers naar Rotterdam te halen.



"Er zijn altijd geruchten. Dat weten we en daar leven we van in het voetbal. Ik verwacht dat we deze groep bij elkaar houden", vertelt de bestuurder aan RTV Rijnmond.



"Je moet altijd kijken of je mensen kunt toevoegen die extra kwaliteiten hebben. Maar als je dingen gaat doen, verandert er een hiërarchie en sfeer. Dat kan eerder nadelig dan voordelig zijn", aldus Van Geel.