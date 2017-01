Mourinho looft Stam: "Ik weet zeker dat hij een geweldige ontvangst krijgt"

Jaap Stam neemt het zaterdag in de FA Cup op Old Trafford op tegen Manchester United. Manager José Mourinho is erg onder de indruk van de prestaties van de Nederlander, zo laat hij weten op de persconferentie in aanloop naar het duel.



"Als een team speelt zoals Reading dat doet, dan moet de manager wel erg goed zijn", vertelt de 53-jarige oefenmeester. "Gezien de manier waarop zij voetballen, moet de manager kwaliteiten hebben."



"Ik heb veel respect voor elke speler die geholpen heeft bij het vormgeven van de geschiedenis van mijn club", aldus Mourinho. "Ik weet zeker dat hij een geweldige ontvangst krijgt van de fans. Maar ik denk dat hij liever heeft dat ik over hem als een manager praat."