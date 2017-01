Mourinho vindt WK-uitbreiding een goed idee

José Mourinho is voorstander van de plannen tot uitbreiding van het WK voetbal naar 48 landen. De manager van Manchester United zei dat vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie in een reactie op eerdere voorstellen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.



"Het is goed voor de ontwikkeling van landen die er in het voetbal nog niet zo veel toe doen", stelt Mourinho. "Als onze topspelers daardoor meer belast zouden worden zou ik er niet achter staan. Maar dat is niet het geval."



Mourinho denkt dat de zogenoemde voetbal-ontwikkelingslanden aan het begin in een soort voorronde in actie komen. "De meesten zullen na twee wedstrijden weer naar huis gaan. Maar het geeft voor hen toch een 'boost' aan de sport. Pas daarna komen de 'grote' landen in actie, waarvoor het toernooi in feite niet groter wordt dan het in de huidige opzet is."