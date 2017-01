Van Praag: 'Niet schuld van de UEFA dat Nederland terugvalt'

Mokumstrots +1845 Rang: Landskampioen

Aub van Praag..



Maak je zelf nu iet belachelijker dan dat je al gezien wordt door velen.



Natuurlijk, Nederlandse clubs hebben punten zelf punten laten liggen door niet te kwalificeren of door het opstellen van een B-elftal.



Maar daar ligt het probleem van de huidige opzet helemaal niet. Het probleem ligt hem juist in het feit dat het systeem ervoor zorgt dat Engeland/Duitsland en Spanje ieders 4! clubs mee mogen laten doen met de Champions League. Waarom? Zij hebben de betere spelers en zijn dus aantrekkelijker voor sponsoren dus zij brengen geld in het laadje van de UEFA.



Wie betaalt bepaalt, toch?



Waar is de tijd waar de kampioenen gewoon in Europa Cup 1 uitkwamen? Waarom zou een Arsenal, dat jaar in jaar uit weinig presteert, voorkeur moeten krijgen boven de kampioen van Polen?



Ik weet het wel, zij hebben meer inkomsten dus meer omzet dus de mogelijkheid om betere spelers aan te trekken dus zijn ze aantrekkelijker dan FC bal op het dak 1 dat voor het eerst in haar bestaan kampioen is geworden.



Dus kap aub met het steken van veren in de reet van de UEFA. Zowel de UEFA als de FIFA laten het al jaren af weten wat het voetbal betreft, en het interesseert ze geen biet omdat zij toernooi na toernooi miljoenen op de bankrekening gestort krijgen.