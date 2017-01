Officieel: AZ ziet voormalig smaakmaker niet meer terug

AZ ziet Markus Henriksen definitief niet meer terug. Hull City heeft namelijk de optie in zijn contract gelicht, waardoor de aanvallende middenvelder nu officieel eigendom van de Premier League-club is. De eerste seizoenshelft speelde hij op huurbasis voor The Tigers.



De Noor tekent bij Hull City een contract voor 2,5 jaar. "Dit voelt heel erg goed. In mijn eerste maand hier ben ik veel nieuwe dingen tegengekomen. Een nieuwe club, nieuwe ploeggenoten, een nieuw huis, een baby. Maar het voelt nu allemaal heel goed, omdat ik de transfer definitief maak", vertelt hij op de clubwebsite.



"Ik wil nu mijn kwaliteiten tonen op het veld. De Premier League is voor mij veel stappen vooruit ten opzichte van waar ik in het verleden speelde. Mijn wisselende vorm wil ik inwisselen voor mijn beste vorm. Ik heb in ieder geval een heel goed gevoel bij deze club."