'Ontevreden Immers kan kiezen tussen België en Duitsland'

Lex Immers heeft zijn contract bij Cardiff City laten ontbinden en wil graag dichter bij huis gaan voetballen. Die wens van de voormalig middenvelder van ADO Den Haag en Feyenoord zou volgens De Telegraaf wel eens snel in vervulling kunnen gaan.



Volgens de krant is de kans groot dat Immers binnen 48 een mooie transfer gaat maken. De middenvelder kan naar verluidt kiezen tussen de Belgische topclub Club Brugge en het Duitse VfB Stuttgart. Zowel de Belgen als de Duitsers hebben verregaande interesse in Immers (30), die de laatste periode onder de nieuwe trainer Neil Warnock niet altijd zeker is van een basisplaats.



In België kan hij met Club Brugge om de prijzen gaan spelen, terwijl Stuttgart in de Tweede Bundesliga uitkomt.