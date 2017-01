'Terugkeer Büttner slechts een kwestie van uren'

Alexander Büttner keert zo goed als zeker terug op de Nederlandse velden. De transfervrije linksback is dicht bij een overgang naar Vitesse. Dat meldt De Gelderlander vrijdag.



Vitesse heeft inmiddels afscheid genomen van Kosuke Ota. De Japanner stapt per direct over naar FC Tokyo. Hij keert na ruim één jaar bij de Arnhemse club weer terug in de J-League. Ota (29) maakt met zijn winterse vertrek de broodnodige financiële ruimte in de begroting van de Vitesse vrij voor de komst van Büttner.



De linksback heeft een voorstel binnen voor een verbintenis tot medio 2019 bij de Arnhemse eredivisieclub. Volgens de zaakwaarnemer van de linksback wordt het contract vandaag of morgen getekend. Dat meldt Omroep Gelderland. De Doetinchemmer speelde tussen 2008 tot 2012 al voor de Arnhemmers.