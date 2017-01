"Twee jaar geleden stond ik nog in de basis bij Feyenoord"

Elvis Manu fungeerde als een soort pinch-hitter bij Feyenoord en koos vervolgens voor een avontuur in Engeland, maar in het hier en nu is hij weer terug in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles. In gesprek met Voetbal International laakt de spits nu de vluchtige aard van het voetbal.



Hij vertelt namelijk: "Wat me de laatste weken is opgevallen? Hoe snel de mensen vergeten. Twee jaar geleden speelde ik nog in de basis bij Feyenoord en nu zou ik er niks meer van kunnen. Dat beeld wil ik graag de wereld uithelpen." De club uit Deventer huurt de aanvaller van Brighton & Hove Albion. "Er was wel interesse, maar er was inderdaad twijfel. Of ik het niveau nog aankon ... Go Ahead was direct concreet en wilde meteen zaken doen. Hun verhaal klonk goed."



Manu kijkt uit naar zijn terugkeer in De Kuip. "Ik heb gehoord dat we in april in De Kuip spelen. Natuurlijk is dat bijzonder. Dat is mijn club, daar ben ik opgegroeid. Toch wil ik daar niet te veel mee bezig zijn."