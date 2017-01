Koeman naar FC Barcelona? Club spreekt zich uit

Op dit moment heeft hoofdtrainer Luis Enrique het voor het zeggen bij het Spaanse FC Barcelona, maar daar komt in de nabije toekomst mogelijk verandering in. Het contract van de oud-middenvelder in het Camp Nou loopt namelijk af aan het einde van dit seizoen en momenteel wil hij niet onderhandelen over een nieuwe verbintenis. Naar verluidt heeft Barça al een balletje opgegooid bij Ronald Koeman.



Technisch directeur Robert Fernandez stelt in gesprek met Sport: "Hopelijk blijft Luis Enrique nog een tijdje bij ons. We weten dat hij pas aan het einde van het seizoen wil praten en dat respecteren we. We zijn erg tevreden over hem en hij is blij met de club ... dus hopelijk kiest hij voor een contractvernieuwing."



De Spaanse media weten intussen te melden dat Koeman gelijk een belletje krijgt als duidelijk wordt dat Enrique niet wil verlengen. De Nederlander staat op de shortlist boven namen als Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur en Manuel Pellegrini, die bij Hebei China Fortune werkt. Koeman zelf liet op donderdag echter weten: "Mijn naam wordt altijd gelinkt aan Barcelona, maar vooralsnog zit ik gewoon in Liverpool bij Everton."





Ronald Koeman: "My name is always linked with Barcelona. I'm not in Barcelona, I'm in Everton." pic.twitter.com/nvNRoehTHX — Squawka News (@SquawkaNews) January 5, 2017