'Dit zijn de erg zwakke schakels bij Ajax'

De Eredivisie-topclub Ajax speelde in de eerste seizoenshelft van de Nederlandse competitie bij tijd en wijle erg sterk voetbal, hoewel het wel steeds slechter werd naarmate de winterstop naderde. Trainer Peter Bosz beschikt echter nog wel over een aantal zwakke broeders in zijn team en het Algemeen Dagblad wil wat dat betreft wel wat namen noemen.



De krant schrijft op vrijdagmorgen: "Bosz staat er om bekend elke gespeelde wedstrijd tot in detail te analyseren. Dan zal zijn conclusie vooral zijn geweest: Ajax' vleugelspitsen zijn de zwakste schakels van het elftal. Amin Younes? Nog geen competitiedoelpunt gemaakt. Bertrand Traoré? Te vaak te flegmatiek en bovendien de komende weken niet beschikbaar vanwege de Afrika Cup. Václav Cerný? Te vaak onvoldoende en nu ook niet mee naar Portugal door een slepende rugblessure."



Men gaat verder: "Maar de meest besproken buitenspeler is Anwar El Ghazi. Natuurlijk vanwege die confrontatie eerder dit seizoen op de training met Bosz, die hem een maand schorsing opleverde. Er ging zand over, maar zo'n incidentje suddert ontegenzeggelijk altijd na. Is er voor de rechtsbuiten nog wel toekomst in Amsterdam? Zeker nu een gerechtvaardigde vraag omdat Lazio Roma, een club die al vaker interesse in El Ghazi toonde, zich weer nadrukkelijk heeft gemeld." Het AD concludeert dat Marc Overmars eigenlijk meerdere vleugelspitsen zou moeten kopen.