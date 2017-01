Kuyt lepelt anekdote op: "Bijna mijn enkels aan gruzelementen gereden"

Dirk Kuyt is in een interview met het toonaangevende FourTwoTwo ingegaan op lezersvragen. Zo bespreekt de Feyenoord-aanvoerder onder meer de Champions League-finale tegen AC Milan in 2007.



In 2005 won Liverpool de Champions League na een bizarre comeback tegen AC Milan, dat twee jaar later wél triomfeerde. "Ik was blij dat ik die wedstrijd überhaupt kon spelen", vertelt de Katwijker in het Engelse voetbalmagazine. "In aanloop naar de finale was ik betrokken bij een ongeluk, waardoor ik het duel bijna had moeten missen. Toen we op trainingskamp waren, gingen we met de selectie karten."



"Ik deed niet mee, omdat ik last had van een lichte blessure", aldus Kuyt, die met manager Rafael Benitez een veilig plekje gevonden dacht te hebben. Dacht... "Uit het niets kwam Peter Crouch met meer dan vijftig kilometer per uur op me af. Hij kon niet meer remmen! Het enige wat ik kon doen was in de lucht springen. Op die manier lukte het op hem te ontwijken."



Crouch vloog in de boarding door 'een soort black-out'. "Hij had bijna mijn enkels aan gruzelementen gereden, als dat echt het geval was geweest, had ik de finale kunnen vergeten. Gelukkig was alles in orde", aldus Kuyt.