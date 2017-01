Mark-Jan Fledderus begon vol verwachting aan het nieuwe seizoen, maar al in september was het klaar voor hem. Op bezoek bij Excelsior scheurde de middenvelder van Heracles Almelo zijn achterste kruisband en dus wacht hem een langdurig revalidatietraject.



"Na de wedstrijd bij Excelsior in de bus wist ik nog niet wat ik had, maar ik voelde dat het heel erg slecht was", vertelt Fledderus aan FOX Sports. De Heraclied beleefde 'even een emotioneel moment'. "Bram Castro zat naast me en die vroeg: 'Heb je zoveel pijn?' Ik zei: 'Nee, dat is het eigenlijk niet. Ik voel gewoon dat het heel slecht is en dat het kapot is.'"



De geroutineerde middenvelder werkt nu hard aan zijn herstel en er is 'toch wat vooruitgang' zichtbaar. "Ik heb gekozen voor een revalidatie zonder operatie en dat kan ook heel goed bij een achterste kruisband. Alleen is het wel elke keer weer afwachten hoe de knie reageert op een stapje meer."



Fledderus gaat het explosieve trainingswerk ('springen, sprinten') nog tegemoet, dus een datum plakken is niet mogelijk. "Maar het is absoluut mijn doelstelling om dit seizoen nog in actie te komen en dan zien we wel weer verder. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken."