Cambuur heeft pareltje beet: "Het is wachten op de handtekening"

SC Cambuur is sinds de trainerswissel bezig aan een goede reeks en dus denkt men voorzichtig aan het realiseren van hét doel: een comeback in de Eredivisie. Tarik Tissoudali gaat in Leeuwarden een rol proberen op te eisen.



Tissoudali maakte vorig seizoen indruk bij Telstar en verdiende daarmee belangstelling uit de Eredivisie. Heracles Almelo en sc Heerenveen werden genoemd, maar de buitenspeler koos voor een achteraf teleurstellend avontuur bij het Franse Le Havre. Nu maakt hij op huurbasis de overstap naar SC Cambuur.



"Alle bedreigingen met regeltjes zijn uit de weg. Het is wachten op de handtekening", zo laat directeur Gerald van den Belt weten aan de Leeuwarder Courant. Pas na het trainingskamp, komende maandag, sluit hij bij de groep aan. "Hij gaat niet meer naar Spanje. Dat is te kort dag."