"De '88-generatie gaat denk ik langzaam vervangen worden"

Robert Maaskant werd op zijn 29ste al hoofdtrainer in het betaald voetbal. Hij werd de kroonprins van het trainersgilde genoemd, maar op zijn 47ste zit de oefenmeester al bijna anderhalf jaar zonder club.



In oktober 2015 werd Maaskant ontslagen bij NAC Breda en sindsdien bleef het stil. "Dat is deels een keuze, omdat ik niet alles meer aanpak. Ik was er vroeg bij, heb het twintig jaar als trainer in het profvoetbal volgehouden", zo laat de Schiedammer weten aan De Volkskrant.



Maaskant werd ooit als toekomstige toptrainer bestempeld, maar inmiddels is die ambitie verdwenen. "Nu ben ik bezig me om te scholen tot technisch directeur, coach ik CEO's uit het bedrijfsleven, werk ik mee aan een voetbalmanagergame en analyseer ik wedstrijden bij de NOS en FOX Sports."



Of de oud-trainer van onder meer RBC Roosendaal, Go Ahead Eagles, Willem II, NAC Breda en FC Groningen nog hoop heeft? "Je moet een beetje in de mode zijn. Ik denk dat de generatie waarmee ik opkwam, zeg maar de '88-generatie, langzaam vervangen gaat worden."