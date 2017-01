Lewis Baker kan zich niet voorstellen dat grootmacht Chelsea hem een derde seizoen op huurbasis gaat onderbrengen bij Vitesse. Volgens de Engelsman is het komende zomer tijd voor een nieuwe stap.



"Het is tijd voor de volgende stap", benadrukt de 21-jarige Vitessenaar in gesprek met het regionale medium De Gelderlander. "Een derde jaar Vitesse is in mijn ontwikkeling gewoon niet logisch. Ik wil me graag bewijzen op een hoger niveau."



Baker kwam als jeugdspeler terecht bij Chelsea, dat hem eerder verhuurde aan Sheffield Wednesday en MK Dons. "Maar het kan ook zomaar weer een nieuwe huurperiode worden", laat de jeugdinternational weten. "Dat ben ik intussen wel gewend. Ik sta onder contract bij Chelsea, maar voetbal altijd ergens anders."