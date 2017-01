Stam hekelt Ferguson-thema: "Dan vinden ze wel weer iets"

In de FA Cup staan Manchester United en Reading aanstaande zaterdag tegenover. In aanloop naar deze bekerwedstrijd is Jaap Stam in de schijnwerpers geplaatst, want de manager van de Championship-club heeft een verleden op Old Trafford.



Stam speelde tot 2001 in Manchester, waar hij vertrok na een veelbesproken ruzie met icoon Sir Alex Ferguson. Deze periode komt dat conflict steeds weer in het nieuws. "Ik word er moe van en Ferguson wordt er ook moe van. Manchester United wordt er misschien ook wel moe van", vertelt de oud-verdediger aan de BBC.



De Nederlander kan geen begrip opbrengen voor deze vragen. "Als ik met de media praat krijg ik regelmatig wéér een vraag over wat er gebeurd is. En als ik een normaal antwoord geef, vinden ze wel weer iets om het toch spectaculair te maken. Ik focus me niet op wat er toen gebeurd is en ook niet op wat er in de kranten staat."