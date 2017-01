Willem II: "Verbaasd dat dit op de site van Club Brugge staat"

De transfermarkt is weer geopend en dus komen er weer vele geruchten naar buiten. In het geval van Nikola Storm, een 22-jarige aanvaller uit België, leek het serieus gelet op de mededeling van Club Brugge aangaande een uitleenperiode bij Willem II.



De Belgische topclub verkondigde donderdagochtend via de officiële kanalen dat er gesprekken lopen met Willem II omtrent Storm. Mogelijk is de aanvaller opgevallen tijdens de onderlinge wedstrijd in september. Echter, volgens een woordvoerder van de eredivisionist klopt dit verhaal helemaal niet.



"We zijn verbaasd dat dit op de site van Club Brugge staat", laat de woordvoerder weten aan Omroep Tilburg. "We gaan ons pas actief roeren op de transfermarkt, wanneer er spelers vertrekken. Oriënteren op de transfermarkt doen we als club altijd, maar de vermelding op de site van Club Brugge berust niet op waarheid."