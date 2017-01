Ook tweede in El Ghazi geïnteresseerde club lijkt bekend

Anwar El Ghazi is na een maand verbanning weer opgenomen in de Ajax-selectie en de breuk leek gelijmd te zijn. Toch kan het zomaar zijn dat de buitenspeler in januari vertrekt uit Amsterdam.



Twee clubs hebben zich officieel gemeld bij Ajax, zo meldt Voetbal International. SS Lazio is één van de twee clubs en zou ook het meest concreet zijn. El Ghazi maakt tegenwoordig deel uit van de stal van zaakwaarnemer Jorge Mendes, die zijn cliënt voor negen miljoen euro elders zou kunnen onderbrengen.



Ajax staat zelf open voor een vertrek van El Ghazi, die ondanks een contract tot 2019 al in de zomer slecht nieuws kreeg. Op dat moment besloot de aanvaller niet te vertrekken, maar na een moeizame eerste seizoenshelft en vooral de aanvaring met trainer Peter Bosz lijkt zijn toekomst niet in de hoofdstad te liggen.



Wel neemt Ajax een risico met een eventueel vertrek van El Ghazi. Bertrand Traoré neemt immers deel aan de Afrika Cup, waar Vaclav Cerny momenteel met een rugblessure kampt. Men hoopt nog wel een Braziliaanse rechtsbuiten te strikken.



Update 21:03 uur

Na SS Lazio lijkt ook de tweede club bekend te zijn. De Turkse topclub Besiktas zou de aanvaller willen overnemen van Ajax, aldus media in Turkije. Het is onduidelijk of zij willen en kunnen voldoen aan de genoemde vraagprijs van negen miljoen euro.