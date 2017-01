NEC haalt de schouders op: "Geen alarmerende score"

In de zoektocht naar het allerbeste Eredivisie-veld zijn een aantal factoren vaak uit te tekenen. Zo is Feyenoord steevast de toonaangevende club, waar de kunstgrasvelden tot de onderkant van de ranglijst behoren.



In de deze week gepubliceerde tussenstand is dat niet anders. NEC staat 'keurig' in de middenmoot, maar de twaalfde plek zal in Nijmegen geen fiere blik opleveren. Immers: van de clubs met natuurgras scoort geen enkele eredivisionist zo zwak als NEC (een 3,3).



Een woordvoerster van NEC heeft tegenover De Gelderlander gereageerd op de zwakke beoordeling. In De Goffert haalt men blijkbaar de schouders op. "Onze spelers klagen niet over het veld. En 3,3 is ook geen alarmerende score, ook al is het de laagste van alle natuurgrasvelden in de Eredivisie."