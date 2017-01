'FC Utrecht blijft aan Heerenveen-reserve denken voor mogelijke vacature'

Met het aantrekken van Zakaria Labyad is FC Utrecht vermoedelijk nog niet klaar op de transfermarkt. De Domstedelingen houden vooral de situatie rond Sébastien Haller nauwlettend in de gaten.



Haller is al meerdere malen gelinkt aan een vertrek uit Utrecht en dat scenario hangt ook tijdens de lopende transferperiode in de lucht. Mocht de Fransman inderdaad verkocht worden, dan zal men moeten overschakelen naar externe kandidaten. Zo geldt Henk Veerman van sc Heerenveen als serieuze optie.



Veerman moet het in Heerenveen stellen met een reserverol achter Reza Ghoochannejhad. De Volendammer maakt vooral indruk wanneer hij als invaller de kans krijgt, maar FC Utrecht ziet het wel zitten. Het Algemeen Dagblad meldt dat dat de belangstelling nog steeds actueel is.



Het is onduidelijk of de Friezen deze optie zien zitten, zeker omdat Mitchell te Vrede al op weg lijkt naar Turkije. Een dubbele verkoop zou het aantal spitsen immers van drie terugbrengen naar één.