'Voormalig Groningen-speler kan naar drie verschillende landen'

Leandro Bacuna vertrekt in januari mogelijk bij Championship-club Aston Villa. Er is concrete belangstelling getoond voor de 25-jarige voetballer, zo meldt Voetbal International.



Bacuna werd al eerder gelinkt aan het Turkse Trabzonspor en zou nu ook op concrete interesse kunnen rekenen vanuit Portugal. Daarnaast is de middenvelder al de zoveelste speler in korte tijd die een lucratief avontuur op de Chinese velden zou kunnen maken, al is er vanuit Azië alleen nog maar geïnformeerd.



De geboren Groninger begon zijn profloopbaan bij FC Groningen, dat hij in 2013 verruilde voor Aston Villa. In Birmingham loopt zijn contract nog door tot medio 2020. Aanvankelijk speelde Bacuna met de club op het hoogste niveau van Engeland, maar vorig seizoen degradeerde men kansloos naar het Championship.