Eredivisie-opzet op de schop? "Meer spanning, meer weerstand"

Gijs de Jong ziet in de toekomstige Eredivisie een rol weggelegd voor minder clubs. Op dit moment staat het aantal deelnemers op achttien en dat moeten er zestien worden, aldus de operationeel directeur betaald voetbal van de KNVB.



Volgens De Jong zorgt deze competitieopzet voor 'meer spanning en meer weerstand'. "De top-zes gaat na februari om het kampioenschap spelen. Een variant kan zijn dat de onderste zes strijden om handhaving in de Eredivisie. De middelste vier maken dan bijvoorbeeld nog kans op een Europees ticket", zo citeert het NRC.



Al sinds de oprichting in 1956 bestaat de Eredivisie uit achttien clubs. De KNVB buigt zich momenteel over de opties, waarna de profclubs tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal mogen stemmen. "Meer topwedstrijden is het doel", maakt De Jong duidelijk. "Meer spanning, meer weerstand."



"Daar worden spelers beter van en de aantrekkingskracht gaat omhoog. Veel mensen hechten aan het huidige model, maar we hebben niet de luxe om zonder argumenten aan het verleden vast te houden", aldus de directeur, die een model à la Schotland uitsluit. Het Deense model is wel een optie. "Maar van achttien naar veertien clubs gaat te veel weerstand geven, dat proef je wel bij de clubs."