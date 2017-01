'Willem II buigt zich over contracten, drietal krijgt al goed nieuws'

Willem II moet zich in 2017 buigen over een lastige situatie. Maar liefst vijftien contracten lopen na dit seizoen af en alleen Asumah Abubakar beschikt over een optie voor een extra jaar.



De Tilburgers hebben via technisch manager Joris Mathijsen aan drie spelers goed nieuws overgebracht. Het Brabants Dagblad meldt dat Freek Heerkens, Dries Wuytens en doelman Kostas Lamprou desgewenst kunnen rekenen op een nieuw contractvoorstel.



In het geval van Heerkens en Lamprou is dat geen verrassing te noemen, maar Wuytens is geen zekerheidje in Tilburg. Willem II heeft Pele van Anholt, Funso Ojo, Derrick Tshimanga, Erik Falkenburg, Bruno Andrade, Guus Joppen, Dico Koppers, Nigel Bertrams en Mattijs Branderhorst voorlopig in de wachtkamer gezet.



Willem II heeft ook nog eens twee huurlingen in huis. De situaties van Jari Schuurman (Feyenoord) en Branco van den Boomen (sc Heerenveen) zullen eveneens onder de loep worden genomen.