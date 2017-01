Go Ahead Eagles neemt drastisch besluit na recente aanslag

Go Ahead Eagles zou op kosten van Fenerbahçe de winterstop doorbrengen in Istanbul. Er stond een trainingskamp van vier dagen op het programma, maar in Deventer ziet men op de valreep af van deze mogelijkheid.



Op de clubwebsite legt de eredivisionist het besluit uit: "Na de verschrikkelijke aanslag in Istanbul met Oud & Nieuw, werd Turkije vanmiddag opnieuw opgeschrikt door een dodelijke aanslag: ditmaal in Izmir. Go Ahead Eagles vindt het op dit moment onverantwoord spelers en staf te laten afreizen naar Turkije."



"De frequentie van de aanslagen en de vanmiddag verminderde gevoelsmatige en geografische afstand tot Belek, liggen ten grondslag aan dit besluit", zo voegt Go Ahead Eagles toe. De club is de winterstop ingegaan als hekkensluiter en moet dus aan de bak om lijfsbehoud te realiseren.