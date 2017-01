Cambuur geeft trainersduo na uitstekende reeks duidelijkheid

SC Cambuur heeft besloten om Sipke Hulshoff en Arne Slot het seizoen te laten afmaken als trainersduo. Half oktober werden zij op interim-basis naar voren geschoven door het ontslag van Rob Maas.



Onder Hulshoff en Slot werd een goede reeks ingezet. Van de elf wedstrijden onder hun leiding wist Cambuur er maar liefst acht te winnen. Het hoogtepunt was afgelopen maand toen Ajax in het nationale bekertoernooi werd gevloerd in Leeuwarden (2-1).



Cambuur is tevreden over het functioneren van dit tweetal en heeft daarom besloten om voor komende zomer geen nieuwe aanpassing door te voeren. Ook de overige stafleden blijven behouden voor de eerstedivisionist, namelijk assistent-trainer Jan Bruin en keeperstrainer René Ponk.