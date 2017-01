Berghuis legt uit: "Omdat het totaal geen optie is"

Steven Berghuis rekent niet op een snel vertrek bij Feyenoord. Zijn eigenlijke werkgever Watford zou de uitleenperiode in januari willen beëindigen vanwege een aantal afwezige spelers, maar de hoofdrolspeler in kwestie weet van niets.



"Ik heb het ook gelezen, maar heb verder niets gehoord", zo laat de buitenspeler weten aan FC Rijnmond. Contractueel kan Watford overgaan tot die handeling. "Dat is een optie ja, maar totaal niet aan de orde, of ter sprake gekomen. Ik heb er niet over nagedacht, ik ben met een doel naar Feyenoord gekomen."



"Om zoveel mogelijk te spelen en kampioen te worden. Heb het zelf ook weer lekker opgepakt de laatste tijd, het komt wel goed", aldus Berghuis, die zich geen zorgen maakt over de komende periode. "Omdat het totaal geen optie is, als je niets hoort."