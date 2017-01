Engels talent kiest wegens Koeman voor Everton: "Dat trekt aan"

Ronald Koeman heeft de selectie van zijn Everton versterkt met Ademola Lookman. Het negentienjarige talent komt over Charlton Athletic en tekent tot de zomer van 2021. Dat meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen.



"Vanaf het moment dat ik hoorde dat Everton interesse had, wist ik dat dit de juiste stap voor mij was. Everton heeft een grote geschiedenis en ik voelde me aangetrokken tot de manager. Als je kijkt naar wat hij heeft neergezet bij Southampton en hoe jonge spelers zich onder hem ontwikkelen, dat trekt aan", vertelt Lookman op de clubwebsite van Everton.



Ook Koeman is blij met de deal. "Hij is pas negentien jaar en heeft een grote toekomst voor zich. Ik ben blij dat we hem naar Everton hebben kunnen halen. Het past binnen de visie van onze club. Het is belangrijk dat we jonge spelers de kans geven. Zo kan het team zich verder door ontwikkelen en verbeteren."