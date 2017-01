Indrukwekkende Ajacied: "Mijn enige angst is de dood"

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Davinson Sanchez en daar hebben de Amsterdammers absoluut geen spijt van. De Colombiaanse centrumverdediger is in korte tijd uitgegroeid tot één van de steunpilaren van het elftal en maakt ondanks zijn leeftijd met name op fysiek vlak veel indruk.



Op de clubwebsite van Ajax wordt de Colombiaan gevraagd naar zijn angsten. "Mijn enige angst is de dood. Het leven is iets tijdelijks en ik vind dat ik daar het allerbeste uit moet halen. Dus ook uit mezelf. Het kiezen van het juiste pad is voor mij heel belangrijk en daar ben ik erg mee bezig", vertelt Sanchez.



"Thuis ben ik een rustig persoon, maar op het voetbalveld neem ik graag risico’s. Bovendien ben ik een groot perfectionist. Daarin kan ik heel hard zijn voor mezelf. Elke wedstrijd is een nieuw referentiepunt. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ik ben erg kritisch op mezelf en probeer elke wedstrijd weer een treetje hoger te komen en de grenzen van mijn kunnen op te rekken. Elke wedstrijd weer, ook komend jaar."