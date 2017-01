PSV hoopt op voormalig topspits: "Hij zou een fantastische trainer zijn"

Art Langeler stopt na dit seizoen als hoofd jeugdopleiding van PSV en dus moeten de Eindhovenaren gaan schuiven. Pascal Jansen, nu nog trainer van Jong PSV, wordt de opvolger van Langeler. Maar wie wordt dan de opvolger van Jansen? Dat is nog niet bekend. Jansen heeft wel een voorkeur.



Omroep Brabant wierp de naam van Ruud van Nistelrooy op en daar kan Jansen zich wel in vinden. "Ik hoop dat dat een optie is. Ik weet op dit moment niet hoe Ruud daar in staat. Het zou wel een fantastische trainer zijn voor de opleiding en zeker ook voor Jong PSV."





Pascal Jansen begint aan laatste periode als trainer van Jong PSV. Als as. hfd. opl. ziet hij Ruud van Nistelrooy als ideale opvolger. #ob pic.twitter.com/4tiAu3QnIr — paul post (@paulpostman) 5 januari 2017