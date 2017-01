'Belgische vleugelflitser niet op trainingskamp, maar op weg naar Tilburg'

Willem II maakt serieus werk van de komst van Nikola Storm. De Tilburgers willen de Belgische vleugelaanvaller huren van Club Brugge. Dat meldt FOX Sports en valt ook te lezen op de clubwebsite van de Belgische topclub.



De vleugelaanvaller vertrok donderdag niet met Club Brugge op trainingskamp naar Spanje, omdat zijn management hoopt een transfer naar een andere club zo snel mogelijk af te ronden. Willem II is een van de kandidaten, maar er zouden meerdere geïnteresseerden zijn.



Storm komt er dit seizoen niet aan te pas bij Club Brugge en speelde in de eerste seizoenshelft slechts 49 minuten in de hoofdmacht van trainer Michel Preud'homme. Vorig seizoen werd de Belg nog uitgeleend aan Zulte Waregem. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2019.