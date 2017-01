ADO-trainer Petrovic luidt noodklok: 'Ik ben bezorgd om de club'

ADO Den Haag begon fantastisch aan de competitie, maar zakte daarna als een kaartenhuis in elkaar. De ploeg van Zeljko Petrovic staat er halverwege het seizoen ronduit belabberd voor en dus luidt de oefenmeester nu de noodklok.



Petrovic wilde met ADO om een plekje in het linkerrijtje strijden, maar beseft dat hij zijn verwachtingen moet bijstellen. "In ieder geval zorgen dat we niet degraderen en nacompetitie voorkomen. Maar als dat niet lukt, wat kan je er dan nog aan doen?", zegt hij tegen Omroep West.



"In alle eerlijkheid heeft deze ploeg gewoon versterking nodig. Zonder aankopen wordt het verschrikkelijk zwaar. Mike Havenaar komt nog terug ergens in deze weken en ook Tyronne Ebuehi sluit weer aan. Dan valt het nog mee. Ik blijf wel positief, iedereen werkt hard, maar ik ben wel bezorgd om de club. Dat is iedereen, dat valt elke dag weer op."