Feyenoord ook winterkampioen in veldencompetitie

Ook dit seizoen geven de aanvoerders van de Eredivisie-clubs hun waardering over de speelvelden in de hoogste Nederlandse competitie. Na acht speelrondes stonden Feyenoord en AZ samen bovenaan de ranglijst, maar inmiddels heeft Feyenoord de ploeg uit Alkmaar afgeschud.



Dat meldt de VVCS. "Feyenoord blijft vooralsnog onaantastbaar en is koploper gevolgd door AZ en Vitesse. FC Utrecht, FC Groningen en PSV scoren ook minimaal een 4 (heel goed). FC Groningen is bezig aan een revival en scoorde nog nooit zo'n hoog gemiddelde. Go Ahead Eagles zakt daarentegen van de 3e naar de 10e positie. De kunstgrasvelden vertoeven zoals altijd in de onderste regionen van de competitie. Het veld van PEC Zwolle wordt tot nu toe als minste kunstgrasveld beoordeeld en staat laatste."



Tussenstand na 17 speelronden:

1 Feyenoord 4,8

2 AZ 4,4

3 Vitesse 4,3

4 FC Utrecht 4,2

5 FC Groningen 4

PSV 4

7 Willem II 3,9

SC Heerenveen 3,9

9 FC Twente 3,8

10 Go Ahead Eagles 3,6

11 Ajax 3,5

12 NEC 3,3

13 Excelsior 2,8 (K)

14 Roda JC Kerkrade 2,3 (K)

15 Sparta Rotterdam 2 (K)

16 Heracles Almelo 1,8 (K)

ADO Den Haag 1,8 (K)

18 PEC Zwolle 1,7 (K)