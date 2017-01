Boskamp heeft vertrouwen: "Ik weet dat als Aad wat zegt, het meestal niet klopt"

Jan Boskamp weet het zeker: Feyenoord wordt kampioen. Niet omdat de Rotterdammers zo fantastisch spelen, maar vooral omdat Aad de Mos onlangs anders beweerde.



"Ik weet niet wat het is. Het hele jaar voel ik al dat het dit seizoen gaat gebeuren. Aadje de Mos zei een week of zes geleden 'in december staat Feyenoord niet meer aan de leiding'. Toen zei ik: Aadje, je moet je alleen met ADO bemoeien", vertelt Boskamp aan Voetbal Inside.



"Ik weet dat als Aad wat zegt, het meestal niet klopt. Daar hou ik me aan vast. Ik ga pas schrik krijgen als Aad zegt dat Feyenoord kampioen wordt." Feyenoord heeft halverwege de competitie vijf punten voorsprong op Ajax. PSV volgt op acht punten.