'Mogelijk zéér slecht transfernieuws voor Gudelj'

Ajax-middenvelder Nemanja Gudelj leek op weg te zijn naar de Chinese club Tianjin Teda, maar dat gaat mogelijk niet meer door. De Chinezen hebben namelijk een akkoord bereikt met controleur John Obi Mikel, die naar verluidt vandaag nog een medische keuring ondergaat in China. Mikel speelt op dezelfde positie als Gudelj en het is maar de vraag of de Ajacied nu nog naar het Verre Oosten kan.



Diverse Engelse media schrijven dat Mikel weliswaar in onderhandeling was met onder meer Valencia, Olympique Marseille en Internazionale, maar dat hij nu kiest voor Tianjin Teda, waar hij 165.000 euro per week gaat verdienen, wat neerkomt op een jaarsalaris van ongeveer 8,5 miljoen euro. Het is goed mogelijk dat Gudelj slechts de tweede optie was van de Chinezen.



Of de Servische international van Ajax nog op weg is naar het Verre Oosten is momenteel volstrekt onbekend, maar het is toch opvallend te noemen dat Tianjin Teda een deal heeft gesloten met een voetballer die speelt op de positie van de Ajax-boeman. In de aankomende dagen moet duidelijk worden of er nu een streep gezet kan worden door de Gudelj-deal.